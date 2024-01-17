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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من قوات الاحتياط في مواجهات غزة

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأربعاء)، مقتل اثنين من قوات الاحتياط في «معارك» بشمال قطاع غزة.

وكشف الجيش عن هويتهما، موضحاً أن عمريهما (32 عاماً) و(34 عاماً)، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية.

كما أعلن الجيش عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في معركة بشمال القطاع، بجانب إصابة مسعف من الاحتياط بجروح خطيرة أيضاً في غلاف غزة

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