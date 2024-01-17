المنتخب السعودي يقلب موازين المبارات وينتزع الصدارة مت المنتخب العماني في فوز ثمين ناميبيا تفجر مفاجأة بفوز مدوٍ على تونس في كأس أفريقيا الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من قوات الاحتياط في مواجهات غزة العراق يشكو إيران أمام مجلس الأمن الولايات المتحدة ستعيد تصنيف المتمردين الحوثيين كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص رغم ثنائية نجم السّنغال.. رقم مهاجم المنتخب ما يزال صامدا منذ 24 عاما ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا مأرب: تدشين مشروع بناء الشبابي بثلاثة عشر تخصص نوعي يلبي الإحتياج الفعلي للشباب وائل الدحدوح يصل إلى مصر عبر معبر رفح كهرباء عدن تخرج عن الخدمة نتيجة نفاذ المازوت والوقود
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأربعاء)، مقتل اثنين من قوات الاحتياط في «معارك» بشمال قطاع غزة.
وكشف الجيش عن هويتهما، موضحاً أن عمريهما (32 عاماً) و(34 عاماً)، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية.
كما أعلن الجيش عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في معركة بشمال القطاع، بجانب إصابة مسعف من الاحتياط بجروح خطيرة أيضاً في غلاف غزة