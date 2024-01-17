العراق يشكو إيران أمام مجلس الأمن

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بشأن القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل "وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإصابة آخرين، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت الوزارة، أنها "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".

وكانت الحكومة العراقية، أدانت الثلاثاء، ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف مواقع في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، في حين كشفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن تعرض سجن كان يحوي عناصر من "تنظيم الدولة" في محافظة الحسكة السورية للقصف.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، إنها "تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".

وأضافت في بيان: "بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته، ما أدى إلى استشهاده وإصابة أفراد عائلته".

وشددت على أن الحكومة العراقية "تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة. وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".

كشف الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء عن إطلاق 24 صاروخا بالستيا في الاتجاهين السوري والعراقي، حيث تم استهداف مدينتي إدلب السورية وأربيل العراقية مساء الاثنين.

ووفقا لبيان نقلته وكالة "تسنيم" المحلية، فقد تم إطلاق 4 صواريخ من طراز "خيبر شكن"، وهي صواريخ متوسطة المدى، من منطقة خوزستان الإيرانية باتجاه إدلب السورية.

كما شهدت المناطق الغربية من إيران إطلاق 4 صواريخ بالستية من كرمانشاه، و7 أخرى من أذربيجان الشرقية باتجاه أربيل شمال العراق. وقال الحرس الثوري، "إن القصف استهدف مقرا رئيسيا للتجسس لصالح (الموساد)"، وخلف 4 ضحايا بينهم رجل أعمال عراقي معروف.