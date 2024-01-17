الولايات المتحدة ستعيد تصنيف المتمردين الحوثيين كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص رغم ثنائية نجم السّنغال.. رقم مهاجم المنتخب ما يزال صامدا منذ 24 عاما ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا مأرب: تدشين مشروع بناء الشبابي بثلاثة عشر تخصص نوعي يلبي الإحتياج الفعلي للشباب وائل الدحدوح يصل إلى مصر عبر معبر رفح كهرباء عدن تخرج عن الخدمة نتيجة نفاذ المازوت والوقود مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في تعز وكالة: أمريكا تعاود قصف مواقع جديدة في اليمن مسؤول أميركي يقول إن الضربات الجديدة استهدفت صواريخ باليستية للحوثيين الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة لحماية السفن في البحر الأحمر
من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن قريبًا عن إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص وفقًا لشخصين مطلعين على قرار البيت الأبيض ومسؤول أمريكي-حسب وكالة اسوشيتد برس الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي شن فيه الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وتقول الجماعة إنها هاجمت السفن ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ولم يُسمح للأشخاص الثلاثة المطلعين على القرار بالتعليق وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمر قبل الإعلان الرسمي المتوقع.
وفي 2021 فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التصنيف في آخر يوم كامل لها في السلطة برغم تحذيرات من حكومات أخرى والأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بأن العقوبات التي فرضت على الحوثيين بموجبه قد تدفع البلاد إلى براثن مجاعة واسعة النطاق.
وتحرك الرئيس جو بايدن سريعا لإلغاء التصنيف بهدف تخفيف حدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية اليمنية.
وقال بلينكن في بيان "القرار اعتراف بالوضع الإنساني المريع في اليمن".
وحينها قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تقرر أيضا رفع التصنيف عن ثلاثة من زعماء الحركة، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، وذلك اعتبارا من 16 فبراير شباط.
وبرر بلينكن في تصريح اشار على ما يبدو إلى حدود لتسامح الولايات المتحدة مع حركة الحوثي مشيرا إلى أن وزارة الخزانة ستبقي عقوباتها على الرجال الثلاثة "بسبب أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن".