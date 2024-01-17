رغم ثنائية نجم السّنغال.. رقم مهاجم المنتخب ما يزال صامدا منذ 24 عاما

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في الأيام الأولى من كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار برز منتخب السّنغال كأكثر المنتخبات الكبرى جاهزية، حيث ظهر متميّزا أداء ونتيجة في المباراة الأولى أمام غامبيا أمس الاثنين.

وخلال المباراة قدّم اللاعب الصاعد لامينا كامارا أوراق اعتماده بقوة بتسجيله ثنائية في أول بطولة قارية يخوضها مع أسود التيرينغا.

وبتسجيل هدفين في مرمى غامبيا أصبح كامارا (20 عاما و14 يوما) ثاني أصغر لاعب يسجّل ثنائية في تاريخ الكان بعد التونسي علي الزيتوني (19 عاما و32 يوما) في كأس أمم إفريقيا بغانا ونيجيريا في المباراة الترتيبية أمام جنوب إفريقيا.