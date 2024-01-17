ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24285 شهيدا غالبيتهم نساء وفتية وأطفال.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّ 61154 شخصا أصيبوا بجروح منذ بدء الكيان الإسرائيلي عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أفادت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أنّ عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي سياق تداعيات العدوان الإسرائيلي، حذّرت منظمات أممية من أنّ استمرار الاستهداف الإسرائيلي للتجمّعات السكنية والمرافق الصحية قد يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، مشيرة إلى استمرار منع المحتل تدفّق المساعدات.

وأكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التقارير الواردة بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر.

من جانبه، أكّد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّه “مع تزايد خطر المجاعة في غزة، وتعرّض المزيد من الناس لتفشّي الأمراض الفتاكة، هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفّق المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، إنّ الفلسطينيين يتعرّضون لعملية تهجير كبرى منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أنّ العدوان أحدث صدمة في قطاع واسع من فئات المجتمع.