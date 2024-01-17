الولايات المتحدة ستعيد تصنيف المتمردين الحوثيين كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص رغم ثنائية نجم السّنغال.. رقم مهاجم المنتخب ما يزال صامدا منذ 24 عاما ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا مأرب: تدشين مشروع بناء الشبابي بثلاثة عشر تخصص نوعي يلبي الإحتياج الفعلي للشباب وائل الدحدوح يصل إلى مصر عبر معبر رفح كهرباء عدن تخرج عن الخدمة نتيجة نفاذ المازوت والوقود مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في تعز وكالة: أمريكا تعاود قصف مواقع جديدة في اليمن مسؤول أميركي يقول إن الضربات الجديدة استهدفت صواريخ باليستية للحوثيين الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة لحماية السفن في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24285 شهيدا غالبيتهم نساء وفتية وأطفال.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّ 61154 شخصا أصيبوا بجروح منذ بدء الكيان الإسرائيلي عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي.
كما أفادت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أنّ عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي سياق تداعيات العدوان الإسرائيلي، حذّرت منظمات أممية من أنّ استمرار الاستهداف الإسرائيلي للتجمّعات السكنية والمرافق الصحية قد يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، مشيرة إلى استمرار منع المحتل تدفّق المساعدات.
وأكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التقارير الواردة بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر.
من جانبه، أكّد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّه “مع تزايد خطر المجاعة في غزة، وتعرّض المزيد من الناس لتفشّي الأمراض الفتاكة، هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفّق المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، إنّ الفلسطينيين يتعرّضون لعملية تهجير كبرى منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أنّ العدوان أحدث صدمة في قطاع واسع من فئات المجتمع.