وائل الدحدوح يصل إلى مصر عبر معبر رفح

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت مصادر إعلامية مصرية، أن السلطات المصرية تمكنت من إخراج مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في القاهرة.

وأكد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، وصول الدحدوح إلى الجانب المصري، متقدما بالشكر إلى السلطات والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الدحدوح إلى مصر.

وأضاف البلشي أن مجلس النقابة تواصل مع وائل الدحدوح بعد دخوله معبر رفح للاطمئنان عليه.

وكشف نقيب الصحفيين المصريين، أن النقابة سوف تعدّ ملفا لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية، التي تسندها منظمة اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.

من جهته توجه وائل الدحدوح في أول تصريح بعد وصوله إلى الجانب المصري، بالشكر إلى الحكومة المصرية، وكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما توجه بالشكر إلى الزملاء في شبكة الجزيرة على دعمهم له مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى الخارج لاستكمال علاجه.

وعبّر الدحدوح عن أمله في انتهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونيل حقوقه المشروعة بدعم عربي وإسلامي، كما تمنى أن تتوّج هذه الجهود بعودة النازحين وانتهاء الحرب.

وفقد وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في غزة، عددا من أفراد عائلته من بينهم نجله الأكبر حمزة، وزوجته وابنته وأحد أحفاده، جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمواقع لجأت إليها عائلته في عدة مناسبات، كما تعرض للإصابة خلال تصويره أحد المقرات التي لجأ إليها النازحون، إثر سقوط عدة صواريخ أطلقها طيران الاحتلال، ما تسبب في استشهاد مصور القناة سامر أبو دقة.