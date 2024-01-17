وائل الدحدوح يصل إلى مصر عبر معبر رفح كهرباء عدن تخرج عن الخدمة نتيجة نفاذ المازوت والوقود مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في تعز وكالة: أمريكا تعاود قصف مواقع جديدة في اليمن مسؤول أميركي يقول إن الضربات الجديدة استهدفت صواريخ باليستية للحوثيين الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة لحماية السفن في البحر الأحمر الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل فلسطينيين حاولوا الوصول إلى المساعدات السعودية وقطر: “كبح” الحوثيين مرتبط بإنهاء الحرب على غزة البيت الأبيض يتحدث عن ضربات أميركية اليوم دمرت صواريخ باليستية كان الحوثيون على وشك إطلاقها من المسافة صفر.. القسام توجّه ضربات موجعه لقوات الاحتلال وتوثق ما فعلته بناقلة يعتليها عدد من الصهاينة
خرجت 80% من محطات التوليد في محافظة عدن، جنوب اليمن، نتيجة نفاذ الوقود والمازوت، في ظل استمرار مسلحين قبليين احتجاز قواطر الوقود بمحافظة أبين.
وقالت مؤسسة كهرباء عدن، إن أكثر من 80% من توليد محطات الكهرباء باتت خارج الخدمةوذلك بعد توقف محطة الحسوة جراء نفاد وقود المازوت مع جميع محطات الوقود بالديزل.
وأضافت المؤسسة، أن إجمالي التوليد المتبقي في الخدمة لا يتجاوز الـ100 ميجا وات موزعة على محطتي فقط وهي محطة الرئيس بترومسيلة بقدرة 80 ميجا ومحطة المنصورة 20 ميجا، متوقعة خروجها عن الخدمة خلال الساعات القادمة بعد نفاد ما تبقى من المازوت.
وذكرت أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن منذ أكثر من شهر تناشد جميع الجهات العليا والمعنية بسرعة توفير مادتي الديزل والمازوت، إلا أنه وحتى اللحظة لم تلقَ استجابة حقيقية لمعالجة نفاد الوقود، مما انعكس على ذلك توقف جميع محطات التوليد.