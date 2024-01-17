كهرباء عدن تخرج عن الخدمة نتيجة نفاذ المازوت والوقود

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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خرجت 80% من محطات التوليد في محافظة عدن، جنوب اليمن، نتيجة نفاذ الوقود والمازوت، في ظل استمرار مسلحين قبليين احتجاز قواطر الوقود بمحافظة أبين.

وقالت مؤسسة كهرباء عدن، إن أكثر من 80‎%‎ من توليد محطات الكهرباء باتت خارج الخدمةوذلك بعد توقف محطة الحسوة جراء نفاد وقود المازوت مع جميع محطات الوقود بالديزل.

وأضافت المؤسسة، أن إجمالي التوليد المتبقي في الخدمة لا يتجاوز الـ100 ميجا وات موزعة على محطتي فقط وهي محطة الرئيس بترومسيلة بقدرة 80 ميجا ومحطة المنصورة 20 ميجا، متوقعة خروجها عن الخدمة خلال الساعات القادمة بعد نفاد ما تبقى من المازوت.

وذكرت أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن منذ أكثر من شهر تناشد جميع الجهات العليا والمعنية بسرعة توفير مادتي الديزل والمازوت، إلا أنه وحتى اللحظة لم تلقَ استجابة حقيقية لمعالجة نفاد الوقود، مما انعكس على ذلك توقف جميع محطات التوليد.