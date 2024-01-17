مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في تعز

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قالت القوات الحكومية مساء الثلاثاء، إن اشتباكات اندلعت بين جنودها وجماعة الحوثي في الريف الغربي بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب، إن قوات الجيش تخوض اشتباكات مع الحوثيين في جبهة الأحطوب بمقبنة غرب محافظة تعز.
وبين فترة وأخرى، تعلن القوات الحكومية التصدي لهجمات ومحاولات تسلل من قبل الحوثيين، في مختلف جبهات تعز ومحافظات الضالع ومارب ولحج، فيما جماعة الحوثي لم تنفي أو تؤكد ذلك.
يأتي هذا التصعيد، بعد إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن توصل الأطراف في اليمن لتدابير للالتزام بخارطة طريق لإنهاء الحرب في البلاد.