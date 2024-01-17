وكالة: أمريكا تعاود قصف مواقع جديدة في اليمن

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت وكالة "رويترز"، مساء الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي نفذ اليوم ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.

وذكرت الوكالة، انها أبلغت من قبل مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي نفذ يوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الهجوم استهدف أربعة صواريخ مضادة للسفن.

وأشارت الوكالة إلى أنه "لم ترد من قبل أنباء عن هذا الهجوم".

وكان التحالف الدولي (الأمريكي البريطاني)، قد بدء يوم الجمعة الماضية تنفيذ هجمات جوية على عدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة