مسؤول أميركي يقول إن الضربات الجديدة استهدفت صواريخ باليستية للحوثيين

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قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن الضربات الجديدة التي نفذتها القوات الأمريكية استهدفت صواريخ بالستية لجماعة الحوثي في اليمن.
ونقلت قناة الجزيرة، عن المسؤول الأمريكي، إن القوات الأميركية قصفت مواقع في اليمن تابعة للحوثيين صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت صنعاء.
وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الضربة استهدفت 4 صواريخ باليستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق، على حد قوله.
وذكر أن الضربة جاءت بعد استهداف الحوثيين أمس الاثنين ناقلة الحاويات "جيبرلتار إيغل".
وكان التحالف الدولي (الأمريكي البريطاني)، قد بدء يوم الجمعة الماضية تنفيذ ضربات جوية على عدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة، ردا على استهداف الجماعة سفن في البحر الأحمر.