الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل فلسطينيين حاولوا الوصول إلى المساعدات

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي انتقلت إلى مستويات خطيرة، مشيرا إلى أنّ الكيان لم يكتف بمحاصرة القطاع وتجويع سكانه بل وصل به الأمر إلى قتل مدنيين كانوا يسعون إلى الحصول على المساعدات التي تصل بشكل محدود.

وأشار المرصد إلى أنّه وثّق شهادات صادمة عن قتل قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمّعهم في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، لتلقّي مساعدات إنسانية. وتابع في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: “نحو 50 فلسطينيّا استشهدوا وأصيب العشرات جراء استخدام قوات الاحتلال طائرات كوادكابتر لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمّعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع للأمم المتحدة”.

وحمّل المرصد الأورومتوسطي وكالات الأمم المتحدة مسؤولية استهداف المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنّها عجزت عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان المحاصرين تحت القصف المستمر. وقال المرصد إنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد استخدام الجوع أداةً من أدوات الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وفي وقت سابق، أكّدت جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أنّ السلطة القائمة بالاحتلال تتعمّد تجويع سكان غزة وتمنع وصول الإمدادات الغدائية والمساعدات الطبية، مؤكّدة أنّ الكيان يمارس حرب إبادة. واتّهم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، الاحتلال “بنيّة الإبادة الجماعية”، حيث أكّد المحامي تمبيكا نجكوكايتوبي أنّ “إسرائيل لديها نيّة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة… وهذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري”.

من جانبها، قالت المحامية الجنوب إفريقية، عادلة هاشم، إنّ “الوضع بلغ حدّا بات فيه خبراء يتوقّعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض”، مضيفة: “إسرائيل دفعت السكان في غزة إلى حافة المجاعة”.

ويتزامن بيان الأورومتوسطي مع تأكيدات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر.

واليوم الثلاثاء، قال المكتب إنّ سلطة الاحتلال زادت، منذ مطلع العام الجديد، القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى غزة، وسط تحذيرات من مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع المحاصر.