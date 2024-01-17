السعودية وقطر:  “كبح” الحوثيين مرتبط بإنهاء الحرب على غزة

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكّدت السعودية أنّ هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء -خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- إنّ أولوية المملكة هي إيجاد طريق لخفض التصعيد من خلال وقف لإطلاق النار في غزة، مضيفا أنّ استمرار المعاناة في غزة سيؤدّي إلى حلقات من التصعيد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اليوم الثلاثاء، إنّ الضربات العسكرية لن تكبح هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر إنما إنهاء الحرب في غزة هو السبيل لذلك.

ووصف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الوضع الإقليمي الحالي بأنّه “وصفة للتصعيد في كل مكان”، قائلا إنّ قطر تعتقد أنّ نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى. وأضاف: “نحتاج حلّ الأزمة الرئيسية، وهي غزة، حتى تتوقّف جميع الأزمات الأخرى الناتجة عنها… إذا ركّزنا على الأعراض فقط وأهملنا علاج المشكلات الحقيقة ستكون الحلول مؤقّتة”.

ومنذ نوفمبر الماضي، تشنّ جماعة الحوثي اليمنية هجمات على السفن في البحر الأحمر الذي يمثّل محطة ضمن طريق شحن بحري تمر من خلاله نحو 12% من حركة الملاحة التجارية العالمية، مشيرة إلى أنّها تستهدف سفن الكيان الإسرائيلي أو تلك المتّجهة إلى الأراضي المحتلّة دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.