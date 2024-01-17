البيت الأبيض يتحدث عن ضربات أميركية اليوم دمرت صواريخ باليستية كان الحوثيون على وشك إطلاقها

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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ذكر البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، أن ضربات أميركية اليوم دمرت صواريخ باليستية كان الحوثيون على وشك إطلاقها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع ضربات انتقامية من الجماعة المتحالفة مع إيران.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع حركة الحوثي اليمنية.

وأضاف كيربي: «لا نتطلع إلى توسيع الصراع. الحوثيون أمامهم خيار وما زال أمامهم الوقت لاتخاذ القرار الصحيح وهو وقف هذه الهجمات المتهورة».

وأثرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر على الشركات وأثارت قلق القوى العالمية الكبرى.

وشنّت قوات أميركية ضربات في اليمن استهدفت 4 صواريخ كانت تهدّد سفناً مدنية وعسكرية، وفق ما أعلن مسؤول أميركي اليوم (الثلاثاء).

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن «الولايات المتحدة شنّت ضربات؛ دفاعاً عن النفس ضد 4 صواريخ باليستية للحوثيين كانت تشكّل تهديداً داهماً لسفن (نقل) البضائع، ولسفن البحرية الأميركية».

في وقت سابق اليوم، أبلغ مسؤولان أميركيان «رويترز» بأن الجيش الأميركي نفّذ ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن، وذلك في أحدث تحرك عسكري ضد الجماعة المتحالفة مع إيران؛ بسبب استهدافها سفن الشحن في البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن واشنطن تسعى «لخفض التصعيد» في الشرق الأوسط، رغم الضربات على الحوثيين.

استهداف السفينة «زوغرافيا»

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة كانت متجهة إلى مواني إسرائيل بالصواريخ، وأصابتها «إصابة مباشرة».

وقال الحوثيون، في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع على منصة «إكس»، إن عملية استهداف السفينة «زوغرافيا» جاءت بعد رفض طاقمها «النداءات التحذيرية، ومنها الرسائل التحذيرية النارية».

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت دعماً للفلسطينيين الذين يتعرّضون للحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن جماعة الحوثي «مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني».

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أنها تلقت بلاغاً عن إصابة سفينة قبالة سواحل اليمن «بجسم مجهول».

وذكرت الهيئة، في بيان على منصة «إكس»، أن الحادثة وقعت على مسافة نحو 100 ميل بحري شمال غربي ميناء الصليف في اليمن.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربات جوية لمواقع للحوثيين؛ بهدف تعطيل قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.