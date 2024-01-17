من المسافة صفر.. القسام توجّه ضربات موجعه لقوات الاحتلال وتوثق ما فعلته بناقلة يعتليها عدد من الصهاينة

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، عن استهداف دبابتين للجيش الإسرائيلي بقذائف “الياسين 105” وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من المسافة صفر.
وقالت القسام في بيان عسكري عبر حسابها على “تلجرام”: “تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة“.
ونشرت الكتائب مشاهد قالت إنه “استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105″ على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الكتائب فيديو يُظهر مشاهد لطائرة دورن لجيش الاحتلال الإسرائيلي استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.