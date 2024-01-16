جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عملية استهداف لسفينة متجهة نحو موانىء فلسطين

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، في بيانٍ عسكري تنفيذ عملية استهداف لسفينة متجهة نحو موانىء فلسطين.

بيان ميليشيا الحوثي

وقال البيان: “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزة، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ «زوغرافيا» كانتْ متجهةً إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة”.

وأضاف: “وجاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ”.

وتابع: “إن القوات المسلحة اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة“.

وأردف: “إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم”.

وختم المتحدث باسم ميليشيا الحوثي البيان: “واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير”.