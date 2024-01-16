بلينكن: العرب ليسوا حريصين على إعادة إعمار غزة إذا كانت “ستُسوّى بالأرض” مجددا

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء 16 جانفي، إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني “سيُسوى بالأرض”، مجددا خلال سنوات قليلة.

وأضاف بلينكن في تصريح لشبكة “سي.إن.بي.سي” الإخبارية، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “الدول العربية تقول انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار قطاع غزة إذا كان سيسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد”.

ونادى وزير الخارجية الأمريكي خلال حديثه بضرورة التطرق إلى قضية إقامة الدولة الفلسطينية بشكل كامل قائلا: “عليكم حل القضية الفلسطينية”.

وسبق لبلينكن أن أكد في مناسبة سابقة، أن “إتاحة الطريق لإقامة دولة فلسطينية هي أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة على نطاق أوسع وعزل إيران ووكلائها”.

وفي لقاء سابق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال بلينكن إن “الولايات المتحدة تدعم الخطوات الملموسة نحو إنشاء دولة فلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيل، يعيش فيها الطرفان بسلام وأمن”.

وبعد محادثاته مع مسؤولين في كيان الاحتلال، أشار بلينكن إلى أن “عدة دول في المنطقة مستعدة للاستثمار في جهود إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين في حكم وطنهم”.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في نوفمبر الماضي نقلا “عن تحقيق أجراه مسؤولون دوليون”، استعداد دول الخليج لاستثمار مبالغ كبيرة في إعادة إعمار قطاع غزة، لكن بشروط”.

ومن بين تلك الشروط التي وضعتها دول الخليج، لتقديم مساعدات اقتصادية إلى قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، “إجراء تغييرات كبيرة في السلطة الفلسطينية”، وفق ما نقله المسؤولون الدوليون