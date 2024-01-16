أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني بلينكن: العرب ليسوا حريصين على إعادة إعمار غزة إذا كانت “ستُسوّى بالأرض” مجددا اتحاد إيطالي: تغيير طرق ملاحة البحر الأحمر يهدد المنتجات القابلة للتلف ملتقى معين يعقد لقاء حقوقيا لأبناء محافظة الجوف اعلان امريكي عن هجمات جديدة للحوثيين وتصعيد بتحدي للميلشيا باستهداف ممرات الشحن البحري مصادر دبلوماسية تكشف لـ مارب برس عن تحول دراماتيكي طاريء في توجهات الإدارة الأمريكية وتسوية وشيكة تبطل ذرائع ايران والحوثيين الادارة الأمريكية تكشف عن شحنة الأسلحة الإيرانية الفتاكة التي كانت في طريقها للمليشيات الحوثية .. صور مباراة القمة بين السعودية وعمان.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة أول تعليق من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة الأفضل عيدروس يخرج عن صمته ويعلن وفاة اتفاق التهدئة في الجبهات مع الحوثيين ويحذر واشنطن من تكرار أخطاء التحالف العربي
رأى اتحاد إيطالي، أن توسيع طرق النقل البحري نحو الشرق يعرض عمليات تسليم المنتجات القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات للخطر مع فقدان حصص سوقية مهمة سيكون من الصعب استردادها لاحقاً.
هذا ما ورد على لسان اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) بشأن صعوبات الملاحة الناجمة عن هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر مع صعوبات النقل البحري عبر قناة السويس وضرورة الإبحار حول القارة الأفريقية.
وقال الاتحاد في مذكرة الثلاثاء، إن “التغيير الذي سبب زيادة حادة بتكاليف النقل التي تضاعفت عمليا على طريق البحر المتوسط-الصين أربع مرات منذ بداية العام حتى اليوم، في حين أن الوصول إلى الهند عن طريق الإبحار حول القارة الأفريقية يستغرق أكثر من أربعين يوما مقارنة بعشرين يوما، وثمانية أيام فقط عبر قناة السويس”.
وذكر اتحاد الزراعيين، أن “الصادرات الوطنية من الفواكه والخضروات المنتجة في إيطاليا إلى الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا، تبلغ قيمتها ما يقرب النصف مليار يورو، وهي تتأثر بزيادة تكاليف النقل المقدرة بـ6/7 سنتات لكل كيلوغرام، مما يضع القدرة التنافسية للشركات الوطنية على المحك”.