اتحاد إيطالي: تغيير طرق ملاحة البحر الأحمر يهدد المنتجات القابلة للتلف

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 301

رأى اتحاد إيطالي، أن توسيع طرق النقل البحري نحو الشرق يعرض عمليات تسليم المنتجات القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات للخطر مع فقدان حصص سوقية مهمة سيكون من الصعب استردادها لاحقاً.

هذا ما ورد على لسان اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) بشأن صعوبات الملاحة الناجمة عن هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر مع صعوبات النقل البحري عبر قناة السويس وضرورة الإبحار حول القارة الأفريقية.

وقال الاتحاد في مذكرة الثلاثاء، إن “التغيير الذي سبب زيادة حادة بتكاليف النقل التي تضاعفت عمليا على طريق البحر المتوسط-الصين أربع مرات منذ بداية العام حتى اليوم، في حين أن الوصول إلى الهند عن طريق الإبحار حول القارة الأفريقية يستغرق أكثر من أربعين يوما مقارنة بعشرين يوما، وثمانية أيام فقط عبر قناة السويس”.

وذكر اتحاد الزراعيين، أن “الصادرات الوطنية من الفواكه والخضروات المنتجة في إيطاليا إلى الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا، تبلغ قيمتها ما يقرب النصف مليار يورو، وهي تتأثر بزيادة تكاليف النقل المقدرة بـ6/7 سنتات لكل كيلوغرام، مما يضع القدرة التنافسية للشركات الوطنية على المحك”.