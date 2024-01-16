ملتقى معين يعقد لقاء حقوقيا لأبناء محافظة الجوف

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقد ابناء محافظة الجوف المتواجدين بمارب لقاءً موسعاً، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "لا لمصادرة الحقوق والتنكر للتضحيات".

وقال رئيس ملتقى معين للحقوق والحريات الدكتور شرف العكة في كلمة الترحيب أن على مجلس القيادة الرئاسي مسؤلية قانونية وتأريخية تجاه الجوف وابناءها والاستماع لمطالبهم المشروعة. وأضاف أن الجوف ضحت ولازالت

وكانت السباقة في الدفاع عن الجمهورية والدولة الشرعية ولا احد يستطيع تجاهلها وعلى ابناء الجوف التمسك بمطالبهم ورفض التهميش والانتقاض من ادوارهم البطولية وتضحياتهم.

من جانبه قال رئيس فرع حزب الرشاد اليمني بالجوف الشيخ شاجع بن عاليه في كلمته نيابة عن احزاب المحافظة أن الاحزاب تقف مع الاصوات التي تطالب بتقدير الجوف وتضحيات ابنائها والعمل على رصف الصفوف وتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي وتمكين ابناءها من إدارتها وعلى القيادة السياسية الاستجابة لمطالبهم.

وأكد أن احزاب الجوف تمد يدها للجميع للوقوف صفاً واحداً من اجل مصلحة الجوف والانطلاق نحو التحرير داعيا ابناء الجوف في الداخل والخارج للإلتفاف حول هذه المطالب وتسخير كل الامكانات لها.

بدوره تحدث الشيخ حمد زبران في كلمة اللجنة التحضيرية لمطارح قبائل بكيل وطالب مجلس القيادة الرئاسي بالنظر في مطالب ابناء الجوف وتقدير مواقفها المشرفة في الدفاع عن الجمهورية والشرعية وتعيين محافظ من ابنائها.

وثمن زبران مواقف المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الداعمة لاخوانهم اليمنيين في مواجهة المليشيا الحوثية.

وحيا البيان الختامي للقاء الموسع الذي قرأه الشيخ ناصر مرود الهلالي الابطال المرابطين في جبهات العزة عامة وجبهات الجوف خاصة والهبة القوية لابناء المحافظة المطالبين بحقوقهم واعادة الاعتبار للجوف وابناءها الاحرار.

وثمن البيان مواقف الاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والقبلية الرافضة لسياسة التهميش والاقصاء. واستغرب البيان تجاهل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي مطالب ابناء الجوف العادلة في ادارة محافظتهم داعيا الى الاستجابة لتلك المطالب وتقدير تضحيات ابناء الجوف.

وأكد بيان اللقاء الموسع لابناء الجوف الاستمرار في الفعاليات المطالبة بحقوق ابناء الجوف المشروعة ورفض الاجراءات العبثية التي تنتقص من الجوف ورجالها