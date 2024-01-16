اعلان امريكي عن هجمات جديدة للحوثيين وتصعيد بتحدي للميلشيا باستهداف ممرات الشحن البحري

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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أعلنت القيادة الوسطي الامريكية قبل قليل ان القوات الامريكية تمكنت من اعتراض واحباط أربع هجمات جديدة للحوثيين في البحر الأحمر .

واكدت القيادة الوسطي الامريكية أن ميلشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي ممرات الشحن البحري في البجر الأحمر وانها استهدفت بصاروخ اخر السفينة التجارية "جغرافيا" وكانت تحمل علم "مالطا ".

وصعدت القوات الأمريكية والبريطانية من ضرباتها الجوية والبحرية خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل لافت حيث استهدفت عدة مواقع للميلشيا في الحديدة ومن ضمنها مواقع ساحلية تستخدم لاطلاق الصواريخ والمسيرات واستهداف السفن التجارية المارة في البحر الأحمر .