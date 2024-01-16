اعلان امريكي عن هجمات جديدة للحوثيين وتصعيد بتحدي للميلشيا باستهداف ممرات الشحن البحري مصادر دبلوماسية تكشف لـ مارب برس عن تحول دراماتيكي طاريء في توجهات الإدارة الأمريكية وتسوية وشيكة تبطل ذرائع ايران والحوثيين الادارة الأمريكية تكشف عن شحنة الأسلحة الإيرانية الفتاكة التي كانت في طريقها للمليشيات الحوثية .. صور مباراة القمة بين السعودية وعمان.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة أول تعليق من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة الأفضل عيدروس يخرج عن صمته ويعلن وفاة اتفاق التهدئة في الجبهات مع الحوثيين ويحذر واشنطن من تكرار أخطاء التحالف العربي مأرب: رئيس هيئة الاركان يوجه بإستمرار الجاهزية القتالية العالية ويعلن أن عام 2024 هو عام التحدي تقرير استراتيجي حديث يكشف عن مواصلة الحوثيين ارسال التعزيزات الى جبهات مأرب بالتزامن مع فتح جبهة ثالثة في البجر الأحمر احذروا القيام بهذا الأمر في السيارة.. قد تؤثر سلباً على الخصوبة ! السعودية تربط التصعيد في البحر الأحمر بالحرب على غزة وتخاطب المجتمع الدولي بما يجب فعله
أعلنت القيادة الوسطي الامريكية قبل قليل ان القوات الامريكية تمكنت من اعتراض واحباط أربع هجمات جديدة للحوثيين في البحر الأحمر .
واكدت القيادة الوسطي الامريكية أن ميلشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي ممرات الشحن البحري في البجر الأحمر وانها استهدفت بصاروخ اخر السفينة التجارية "جغرافيا" وكانت تحمل علم "مالطا ".
وصعدت القوات الأمريكية والبريطانية من ضرباتها الجوية والبحرية خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل لافت حيث استهدفت عدة مواقع للميلشيا في الحديدة ومن ضمنها مواقع ساحلية تستخدم لاطلاق الصواريخ والمسيرات واستهداف السفن التجارية المارة في البحر الأحمر .