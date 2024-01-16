مصادر دبلوماسية تكشف لـ مارب برس عن تحول دراماتيكي طاريء في توجهات الإدارة الأمريكية وتسوية وشيكة تبطل ذرائع ايران والحوثيين

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن ثمة توجهات أمريكية طارئة لاحتواء التصعيد القائم في منطقة البحر الأحمر مشيرة الى أن الإدارة الأمريكية بدأت تستشعر بشكل جدي ان استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة سيفاقم من التداعيات في منطقة البحر الأحمر كون ذلك يوفر ذرائع لإيران لمواصلة الشحن ورفع سقف التصعيد وتحريك وكلائها في المنطقة وعلى رأسهم ميلشيا الحوثي لافتعال المزيد من التصعيد .

وكشفت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" عن معلومات موثوقة اكدت انها تلقتها من دوائر مقربة من الخارجية الأمريكية بان إدارة الرئيس " بايدن" بدأت بممارسة ضغوط جادة على الحكومة الإسرائيلية لحثها على سحب قواتها من قطاع غزة وانهاء الحرب وبخاصة ان تداعياتها بدات تخرج عن السيطرة وتجاوزت حدود قطاع غزة واضطرت واشنطن الى التدخل العسكري في البحر الأحمر لردع الحوثيين الى جانب تأثير استمرار الحرب على غزة وفداحة الخسائر البشرية في أوساط السكان المدنيين في القطاع على الحملة الانتخابية للرئيس "بايدن" والحزب الديمقراطي الحاكم لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية التكميلية حيث أظهرت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تدني شعبية الرئيس الديمقراطي بسبب دعمه اللامحدود للحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية في غزة .