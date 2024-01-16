اعلان امريكي عن هجمات جديدة للحوثيين وتصعيد بتحدي للميلشيا باستهداف ممرات الشحن البحري مصادر دبلوماسية تكشف لـ مارب برس عن تحول دراماتيكي طاريء في توجهات الإدارة الأمريكية وتسوية وشيكة تبطل ذرائع ايران والحوثيين الادارة الأمريكية تكشف عن شحنة الأسلحة الإيرانية الفتاكة التي كانت في طريقها للمليشيات الحوثية .. صور مباراة القمة بين السعودية وعمان.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة أول تعليق من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة الأفضل عيدروس يخرج عن صمته ويعلن وفاة اتفاق التهدئة في الجبهات مع الحوثيين ويحذر واشنطن من تكرار أخطاء التحالف العربي مأرب: رئيس هيئة الاركان يوجه بإستمرار الجاهزية القتالية العالية ويعلن أن عام 2024 هو عام التحدي تقرير استراتيجي حديث يكشف عن مواصلة الحوثيين ارسال التعزيزات الى جبهات مأرب بالتزامن مع فتح جبهة ثالثة في البجر الأحمر احذروا القيام بهذا الأمر في السيارة.. قد تؤثر سلباً على الخصوبة ! السعودية تربط التصعيد في البحر الأحمر بالحرب على غزة وتخاطب المجتمع الدولي بما يجب فعله
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن ثمة توجهات أمريكية طارئة لاحتواء التصعيد القائم في منطقة البحر الأحمر مشيرة الى أن الإدارة الأمريكية بدأت تستشعر بشكل جدي ان استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة سيفاقم من التداعيات في منطقة البحر الأحمر كون ذلك يوفر ذرائع لإيران لمواصلة الشحن ورفع سقف التصعيد وتحريك وكلائها في المنطقة وعلى رأسهم ميلشيا الحوثي لافتعال المزيد من التصعيد .
وكشفت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" عن معلومات موثوقة اكدت انها تلقتها من دوائر مقربة من الخارجية الأمريكية بان إدارة الرئيس " بايدن" بدأت بممارسة ضغوط جادة على الحكومة الإسرائيلية لحثها على سحب قواتها من قطاع غزة وانهاء الحرب وبخاصة ان تداعياتها بدات تخرج عن السيطرة وتجاوزت حدود قطاع غزة واضطرت واشنطن الى التدخل العسكري في البحر الأحمر لردع الحوثيين الى جانب تأثير استمرار الحرب على غزة وفداحة الخسائر البشرية في أوساط السكان المدنيين في القطاع على الحملة الانتخابية للرئيس "بايدن" والحزب الديمقراطي الحاكم لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية التكميلية حيث أظهرت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تدني شعبية الرئيس الديمقراطي بسبب دعمه اللامحدود للحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية في غزة .