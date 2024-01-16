عاجل : الادارة الأمريكية تكشف عن شحنة الأسلحة الإيرانية الفتاكة التي كانت في طريقها للمليشيات الحوثية .. صور

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تفاصيل ضبط شحنة أسلحة إيرانية فتاكة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي بالقرب من سواحل الصومال في المياة الدولية لبحر العرب.

وأكدت القيادة المركزية، خلال بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن هذه هي أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية فتاكة تزود بها إيران الحوثيين منذ بداية الهجمات التي شنتها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر خلال نوفمبر الماضي، حيث تشمل الشحنة أسلحة تقليدية متقدمة من ضمنها قطع صواريخ بالستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن، بالإضافة الى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن القوات البحرية التابعة لها صادرت المركب الشراعي ليلاً أثناء إجراء عملية نقل غير قانوني لمساعدات فتاكة مقدمة من إيران لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن كجزء من حملة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضحت "سنتكوم" أن هذه العملية هي أول عملية مصادرة للأسلحة التقليدية المتقدمة الفتاكة التي زودت إيران الحوثيين بها منذ بداية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر 2023.