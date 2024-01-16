عاجل : الادارة الأمريكية تكشف عن شحنة الأسلحة الإيرانية الفتاكة التي كانت في طريقها للمليشيات الحوثية .. صور مباراة القمة بين السعودية وعمان.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة أول تعليق من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة الأفضل عيدروس يخرج عن صمته ويعلن وفاة اتفاق التهدئة في الجبهات مع الحوثيين ويحذر واشنطن من تكرار أخطاء التحالف العربي مأرب: رئيس هيئة الاركان يوجه بإستمرار الجاهزية القتالية العالية ويعلن أن عام 2024 هو عام التحدي تقرير استراتيجي حديث يكشف عن مواصلة الحوثيين ارسال التعزيزات الى جبهات مأرب بالتزامن مع فتح جبهة ثالثة في البجر الأحمر احذروا القيام بهذا الأمر في السيارة.. قد تؤثر سلباً على الخصوبة ! السعودية تربط التصعيد في البحر الأحمر بالحرب على غزة وتخاطب المجتمع الدولي بما يجب فعله هجوم جديد قبالة سواحل اليمن كيف فاز ميسي بجائزة افضل لاعب لعام 2023 رغم تساويه في النقاط مع هالاند؟ الفيفا تجيب
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تفاصيل ضبط شحنة أسلحة إيرانية فتاكة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي بالقرب من سواحل الصومال في المياة الدولية لبحر العرب.
وأكدت القيادة المركزية، خلال بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن هذه هي أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية فتاكة تزود بها إيران الحوثيين منذ بداية الهجمات التي شنتها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر خلال نوفمبر الماضي، حيث تشمل الشحنة أسلحة تقليدية متقدمة من ضمنها قطع صواريخ بالستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن، بالإضافة الى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".
وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن القوات البحرية التابعة لها صادرت المركب الشراعي ليلاً أثناء إجراء عملية نقل غير قانوني لمساعدات فتاكة مقدمة من إيران لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن كجزء من حملة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأوضحت "سنتكوم" أن هذه العملية هي أول عملية مصادرة للأسلحة التقليدية المتقدمة الفتاكة التي زودت إيران الحوثيين بها منذ بداية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر 2023.