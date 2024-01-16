مأرب: رئيس هيئة الاركان يوجه بإستمرار الجاهزية القتالية العالية ويعلن أن عام 2024 هو عام التحدي

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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شدد اليوم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، على وجوب أن يكون هذا العام هو عام التحدي، وتجاوز كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها قواتنا المسلحة والأمن في مختلف المجالات".

وطالب بضرورة استمرار برامج التأهيل والتدريب والإعداد والجاهزية القتالية العالية.

جاء هذا خلال حضوره اليوم الثلاثاء، حفل اختتام هيئة العمليات دورتين تخصصيتين في مجالي المدفعية والتحصينات الهندسية.

وأشاد رئيس الأركان في كلمة له خلال الحفل، بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة العمليات في تأهيل وإعداد منتسبي القوات المسلحة والأمن لما تتطلبه المرحلة القادمة،.

من جانبه رحب رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول برئيس هيئة الأركان، مثمناً دعمه المستمر وإشرافه المباشر لسير التأهيل والإعداد والجاهزية القتالية لمنتسبي القوات المسلحة، ورفع أداء منتسبي المؤسسة العسكرية بما يتواكب مع تطورات ومستجدات المرحلة.

حضر الحفل قائد اللواء السادس طيران مسير العميد الركن طيار علي الغانمي ومدير دائرة المدفعية العميد الركن توفيق الحربي وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع.