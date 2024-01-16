احذروا القيام بهذا الأمر في السيارة.. قد تؤثر سلباً على الخصوبة !

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رغم الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة في العديد من البلدان حالياً، فإن الأطباء يوصون الرجال بتجنّب تشغيل ميزة "تدفئة المقاعد" في سياراتهم.
وبحسب ما نشره موقع "نيويورك بوست"، يتخوّف الأطباء من أن هذه الميزة الشائعة قد تؤثر سلباً على الخصوبة.
كما ينصح الخبراء الرجال بتجنّب البطانيات الكهربائية، حيث إنها هي الأخرى قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الخصوبة لدى الرجل.
إلا أن بعض الخبراء يروون أن الاستخدام قصير المدى للتدفئة المقاعد أو للبطانيات الكهربائية لا ينبغي أن يمثل مشكلة.
يذكر أن الحرارة ليست هي فقط التي تؤثر على خصوبة الرجال، حيث توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد العام الماضي إلى أن بعض المهن يمكن أن تؤثر أيضاً عليها.
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 50% تقريباً من نظرائهم الذين يعملون في المكاتب.