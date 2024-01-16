آخر الاخبار

تقرير استراتيجي حديث يكشف عن مواصلة الحوثيين ارسال التعزيزات الى جبهات مأرب بالتزامن مع فتح جبهة ثالثة في البجر الأحمر احذروا القيام بهذا الأمر في السيارة.. قد تؤثر سلباً على الخصوبة ! السعودية تربط التصعيد في البحر الأحمر بالحرب على غزة وتخاطب المجتمع الدولي بما يجب فعله عاجل: هجوم جديد قبالة سواحل اليمن كيف فاز ميسي بجائزة افضل لاعب لعام 2023 رغم تساويه في النقاط مع هالاند؟ الفيفا تجيب عاجل: امريكا تعلن ضبط اسلحة ايرانية كانت في طريقها للحوثيين وتقدما دليلا يورط طهران في هجمات البحر الأحمر نجوم الأخضر السعودي المستبعدين يردون على مدرب المنتخب بعد تصريحات اثارت ضجة كبيرة.. ماذا حدث؟ ميلشيا الحوثي تفاجيء سكان مناطق إقليم تهامة بهذا الحملة القسرية والمفاجئة قطر تعلن موقفها من الضربات الأمريكية على اليمن وتحدد ما هو الخيار الأنسب العراق تستنكر بشدة ''العدوان الايراني'' على أراضيها وتتوعد بالذهاب لمجلس الأمن

احذروا القيام بهذا الأمر في السيارة.. قد تؤثر سلباً على الخصوبة !

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 130

رغم الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة في العديد من البلدان حالياً، فإن الأطباء يوصون الرجال بتجنّب تشغيل ميزة "تدفئة المقاعد" في سياراتهم.

وبحسب ما نشره موقع "نيويورك بوست"، يتخوّف الأطباء من أن هذه الميزة الشائعة قد تؤثر سلباً على الخصوبة.

كما ينصح الخبراء الرجال بتجنّب البطانيات الكهربائية، حيث إنها هي الأخرى قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الخصوبة لدى الرجل.

إلا أن بعض الخبراء يروون أن الاستخدام قصير المدى للتدفئة المقاعد أو للبطانيات الكهربائية لا ينبغي أن يمثل مشكلة.

يذكر أن الحرارة ليست هي فقط التي تؤثر على خصوبة الرجال، حيث توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد العام الماضي إلى أن بعض المهن يمكن أن تؤثر أيضاً عليها.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 50% تقريباً من نظرائهم الذين يعملون في المكاتب.

إقراء أيضاً
على عمق 12 متر.. مواطن ينقذ حماره من حفرة ليكتشف بعدها انها بوابة لترسانة من الذه
قصة مذهلة ومغامرة ناجحة.. من مديرة مبيعات أسترالية إلى عرش للدنمارك
شاهد بالفيديو : شاب عاطل عن العمل يتزوج من 4 موظفات في اليابان وينفقن عليه يوميا
انتصارا للحياة.. حفل زفاف في مدرسة للنازحين برفح يتحدى الحرب المدمرة
التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج.. إليك تفاصيله
جرائم الجنس في مواجهة رئيس أمريكي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول