السعودية تربط التصعيد في البحر الأحمر بالحرب على غزة وتخاطب المجتمع الدولي بما يجب فعله عاجل: هجوم جديد قبالة سواحل اليمن كيف فاز ميسي بجائزة افضل لاعب لعام 2023 رغم تساويه في النقاط مع هالاند؟ الفيفا تجيب عاجل: امريكا تعلن ضبط اسلحة ايرانية كانت في طريقها للحوثيين وتقدما دليلا يورط طهران في هجمات البحر الأحمر نجوم الأخضر السعودي المستبعدين يردون على مدرب المنتخب بعد تصريحات اثارت ضجة كبيرة.. ماذا حدث؟ ميلشيا الحوثي تفاجيء سكان مناطق إقليم تهامة بهذا الحملة القسرية والمفاجئة قطر تعلن موقفها من الضربات الأمريكية على اليمن وتحدد ما هو الخيار الأنسب العراق تستنكر بشدة ''العدوان الايراني'' على أراضيها وتتوعد بالذهاب لمجلس الأمن 1500 طالباً وطالبة يتنافسون على المنح الدراسية أستراليا تدخل على خط الأزمة ..وترسل قوات عسكرية ضخمة إلى البحر الأحمر
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عن قلق بلاده تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام، مشيراً إلى أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية.
وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى دافوس، قال وزير الخارجية السعودي إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.
وقال إن "الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة".
وأضاف بالقول: "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.. وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة".
وشدد وزير الخارجية السعودي بالقول إنه "على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن "استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد".
بن فرحان أضاف أن "أمن إسرائيل مرتبط بتحقيق أمن الفلسطينيين عبر إقامة دولتهم".