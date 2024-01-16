السعودية تربط التصعيد في البحر الأحمر بالحرب على غزة وتخاطب المجتمع الدولي بما يجب فعله

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عن قلق بلاده تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام، مشيراً إلى أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية.

وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى دافوس، قال وزير الخارجية السعودي إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.

وقال إن "الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة".

وأضاف بالقول: "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.. وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة".

وشدد وزير الخارجية السعودي بالقول إنه "على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن "استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد".

بن فرحان أضاف أن "أمن إسرائيل مرتبط بتحقيق أمن الفلسطينيين عبر إقامة دولتهم".