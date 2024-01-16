عاجل: هجوم جديد قبالة سواحل اليمن

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أعلنت البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن.
وقالت هيئة تابعة للبحرية البريطانية إن "السلطات تحقق في حادثة على بعد 100 ميل بحري شمال غرب ميناء الصليف في اليمن".
وذكرت الهيئة البريطانية أن "صاروخا أصاب سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر".
وأفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن الناقلة "مملوكة لليونان".