كيف فاز ميسي بجائزة افضل لاعب لعام 2023 رغم تساويه في النقاط مع هالاند؟ الفيفا تجيب

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توج النجم الأرجنتيني ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، الاثنين،وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، ليتجاوز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت لياندوفسكي

وبحسب موقع الفيفا.. هكذا كانت نتيجة التصويت التي أدت لفوز ميسي:

ميسي (48 نقطة) - هالاند (48 نقطة) - مبابي (35 نقطة) .

وفاز ميسي بالجائزة رغم تساويه مع هالاند في النقاط بسبب اختياره في المركز الأول أثناء التصويت من قبل قادة المنتخبات أكثر من هالاند.. 107 قائد اختار ميسي في المركز الأول مقابل 64 قائد اختار هالاند في المركز الأول.

وجمع ميسي عدد نقاط أكبر من هالاند، في تصويت القادة، لذلك حصل على أفضلية التتويج بجائزة "ذا بيست"، لعام 2023.

وحصل الأسطورة الأرجنتينية، على 13 نقطة من تصويت قادة الأندية والمنتخبات، بينما جمع المهاجم النرويجي، 11 نقطة فقط.

ويتم اللجوء إلى تصويت القادة والمنتخبات، لتحديد الفائز بـ"ذا بيست"، حال تساوي عدد النقاط، وذلك وفق المادة 12 من اللائحة المنظمة للجائزة.