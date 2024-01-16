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عاجل: امريكا تعلن ضبط اسلحة ايرانية كانت في طريقها للحوثيين وتقدما دليلا يورط طهران في هجمات البحر الأحمر

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الثلاثاء ضبط أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة في بحر العرب كانت متجهة إلى الحوثيين.

وقالت ان التحليل كشف أن الحوثيين استخدموا أسلحة كالتي تم ضبطها لتهديد الملاحة بالبحر الأحمر.

واضافت: إيران تواصل شحن مساعدات فتاكة للحوثيين وهذا يكشف قيامها بزرع عدم الاستقرار بالمنطقة.

واعلنت البحرية الأمريكية ضبط قارب في بحر العرب محمل بالأسلحة وصواريخ كروز قادما من إيران إلى الحوثيين.

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