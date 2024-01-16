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ميلشيا الحوثي تفاجيء سكان مناطق إقليم تهامة بهذا الحملة القسرية والمفاجئة

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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اكدت مصادر مطلعة بالحديدة عن تدشين ميلشيا الحوثي حملة تحشيد طارئة في عدة مناطق باقليم تهامة لحشد مقاتلين جدد مشيرة إلى أن الميلشيا دفعت بأعداد من الأشخاص الذين تم تجتيدهم بشكل قسري في مناطق اقليم تهامة إلى معسكرات تدريب يخضعون فيها لدورات طائفية مركزة .

ولفتت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" الى ان الميلشيا قامت باعتقال إعداد من أبناء مناطق اقليم تهامة والذين رفضوا التجاوب مع حملة التجنيد التي تتزامن مع تصعيد الحوثيين فى جبهات رئيسية كتعز ومارب .

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