نجوم الأخضر السعودي المستبعدين يردون على مدرب المنتخب بعد تصريحات اثارت ضجة كبيرة.. ماذا حدث؟ ميلشيا الحوثي تفاجيء سكان مناطق إقليم تهامة بهذا الحملة القسرية والمفاجئة قطر تعلن موقفها من الضربات الأمريكية على اليمن وتحدد ما هو الخيار الأنسب العراق تستنكر بشدة ''العدوان الايراني'' على أراضيها وتتوعد بالذهاب لمجلس الأمن 1500 طالباً وطالبة يتنافسون على المنح الدراسية أستراليا تدخل على خط الأزمة ..وترسل قوات عسكرية ضخمة إلى البحر الأحمر على عمق 12 متر.. مواطن ينقذ حماره من حفرة ليكتشف بعدها انها بوابة لترسانة من الذهب النادر النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها قوات عسكرية تقتحم عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية.. واشتعال حرب طاحنة في نابلس غزة تحصد رؤوس القادة… جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة اثنين خلال معارك الليلة الماضية
اكدت مصادر مطلعة بالحديدة عن تدشين ميلشيا الحوثي حملة تحشيد طارئة في عدة مناطق باقليم تهامة لحشد مقاتلين جدد مشيرة إلى أن الميلشيا دفعت بأعداد من الأشخاص الذين تم تجتيدهم بشكل قسري في مناطق اقليم تهامة إلى معسكرات تدريب يخضعون فيها لدورات طائفية مركزة .
ولفتت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" الى ان الميلشيا قامت باعتقال إعداد من أبناء مناطق اقليم تهامة والذين رفضوا التجاوب مع حملة التجنيد التي تتزامن مع تصعيد الحوثيين فى جبهات رئيسية كتعز ومارب .