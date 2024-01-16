قطر تعلن موقفها من الضربات الأمريكية على اليمن وتحدد ما هو الخيار الأنسب

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال رئيس الوزراء القطري - وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة؛ لأنه يؤثر على العالم وليس المنطقة فقط.

وأكد أن الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر، وأنه يجب ألا يتم التركيز فقط على الأزمات الصغيرة، بل على الصراع الأهم في غزة.

وأوضح -خلال مقابلة تلفزيونية على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي- أن العالم يزداد صعوبة، مشددا على أن الطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة، وأن أي حلول لا تعالج الحرب في غزة مؤقتة.

وأضاف: "إن الرد الامريكي على الحوثيين يحمل إمكانية زيادة التصعيد، ونحن نفضل الحوار"، في اشارة للضربات الامريكية البريطانية التي استهدفت مواقع مفترضة للحوثيين في اليمن.

ولفت إلى أن الرد الأمريكي في البحر الأحمر تسبب في رد حوثي، داعيا إلى الجلوس على طاولة الحوار.

وجدد التأكيد على أن هناك حاجة ملحة إلى معالجة الحرب في غزة من اجل حل القضايا المتعلقة بها، ومن بينها أمن ممرات الملاحة الدولية.