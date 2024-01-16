1500 طالباً وطالبة يتنافسون على المنح الدراسية

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، امتحانات المفاضلة للتنافس على منح التبادل الثقافي للعامين الجامعيين 2023، و 2024 في خمسة مراكز امتحانية والتي يتقدم لها 1500 طالباً وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير، أن الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة ضمن اللوائح والأنظمة والمعايير والشروط المفروضة لنجاح تنفيذ امتحانات المفاضلة بكل دقة وشفافية في المراكز الإمتحانية المستهدفة..مشيراً إلى أنه سيتم الاعتماد بدرجة رئيسية على نتيجة المفاضلة بنسبة 70 بالمائة، مقابل 30 بالمائة، من نتيجة الثانوية العامة في عملية اختيار الافضل والأحق للمنحة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، أن الوزارة تعتمد على نظام التصحيح الالكتروني لنتائج الامتحانات من أجل توفير الجهود والوقت و للحصول على نتائج اكثر دقة..مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة و الوضوح.

فيما اشار رئيس اللجنة الفنية لامتحانات المفاضلة الدكتور عبدالرقيب جبران، إن اللجنة عملت منذ شهر على التجهيز للامتحانات، والتواصل مع جامعات عدن، وحضرموت، وتعز، وإقليم سبأ في مأرب و الحديدة، لاستقبال الطلاب بحسب موقعهم الجغرافي.