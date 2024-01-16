أستراليا تدخل على خط الأزمة ..وترسل قوات عسكرية ضخمة إلى البحر الأحمر على عمق 12 متر.. مواطن ينقذ حماره من حفرة ليكتشف بعدها انها بوابة لترسانة من الذهب النادر النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها قوات عسكرية تقتحم عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية.. واشتعال حرب طاحنة في نابلس غزة تحصد رؤوس القادة… جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة اثنين خلال معارك الليلة الماضية صفقة العمر تشعل مواقع التواصل ..الإمارات تستحواذ على حصة فنادق مصرية تاريخية حفل فيفا يتوّج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم البرازيلي إيدرسون يتفوق على بونو ويتوّج بـ الحارس الأفضل في العالم النجم الكروي ميسي على رأس تشكيلة الأحلام لأفضل 11 لاعباً في العالم قوات بحرية ضخمة تركية في خليج عدن وبحر العرب.. تفاصيل
ستضاعف أستراليا حجم مجموعتها العسكرية في البحرين، ثلاث مرات من خلال إرسال قوات إضافية إلى مقر القوة البحرية المشتركة – التحالف الأمني في البحر الأحمر والخليج بقيادة واشنطن.
أعلن ذلك وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي بات كونروي في كلمة ألقاها أمام الصحفيين، وقال إن عدد الأفراد العسكريين الأستراليين في تحالف الشرق الأوسط "سيزداد ثلاثة أضعاف".
وأضاف "سنكمل نشر القوات بحلول نهاية الشهر الجاري".
وتضم القوة البحرية المشتركة المذكورة أعلاه، 39 دولة تشارك في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة في البحر الأحمر والخليج. ويقع مقر التحالف في البحرين، حيث يتمركز أيضا الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادة المركزية.
وكانت الوحدة الأسترالية ضمن القوة البحرية المشتركة تضم في السابق 10 عسكريين، لكن في نهاية ديسمبر 2023 وعدت كانبيرا بزيادة عددها إلى 30 فردا على الأقل