النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد هجمات شنتها حركة الحوثي اليمنية في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2% إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش.

وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا، أمس الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2% إلى 72.52 دولارا للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الاثنين، بحسب "رويترز".

وقال مسؤول من جماعة الحوثي اليمنية أمس الاثنين إن الحركة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيدا عن جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين بسبب الاضطرابات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

وارتفعت أسعار النفط 2% الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقا لمحللين