أستراليا تدخل على خط الأزمة ..وترسل قوات عسكرية ضخمة إلى البحر الأحمر على عمق 12 متر.. مواطن ينقذ حماره من حفرة ليكتشف بعدها انها بوابة لترسانة من الذهب النادر النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها قوات عسكرية تقتحم عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية.. واشتعال حرب طاحنة في نابلس غزة تحصد رؤوس القادة… جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة اثنين خلال معارك الليلة الماضية صفقة العمر تشعل مواقع التواصل ..الإمارات تستحواذ على حصة فنادق مصرية تاريخية حفل فيفا يتوّج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم البرازيلي إيدرسون يتفوق على بونو ويتوّج بـ الحارس الأفضل في العالم النجم الكروي ميسي على رأس تشكيلة الأحلام لأفضل 11 لاعباً في العالم قوات بحرية ضخمة تركية في خليج عدن وبحر العرب.. تفاصيل
ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد هجمات شنتها حركة الحوثي اليمنية في المنطقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2% إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش.
وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا، أمس الاثنين.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2% إلى 72.52 دولارا للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الاثنين، بحسب "رويترز".
وقال مسؤول من جماعة الحوثي اليمنية أمس الاثنين إن الحركة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.
واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيدا عن جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين بسبب الاضطرابات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.
وارتفعت أسعار النفط 2% الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقا لمحللين