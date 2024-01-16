قوات عسكرية تقتحم عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية.. واشتعال حرب طاحنة في نابلس

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مواقع فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قبيل فجر اليوم الثلاثاء مخيم عين السلطان في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وحاصرت منزلا داخله.

وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت سيرا في رام الله وسط الضفة وإذنا ورأس الجورة في الخليل.

وتوغل جيش الاحتلال في مدينة نابلس شمالي الضفة، في إطار الاقتحامات الليلية المتواصلة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال ناشطون فلسطينيون إن المقاومة خاضت مواجهات عنيفة عقب اقتحام جنود الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.

كما اقتحمت آليات الاحتلال عدة أحياء في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس في الضفة الغربية. وفي رام الله، حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي بطن الهوا في المحافظة، وداهمت جميع الشقق فيها.

وأمس الاثنين، استشهد ثلاثة فلسطينيين، منهم فتاة وأصيب 9 آخرون بجروح، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الخليل وطولكرم، في الضفة المحتلة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 10إصابات، بينها 4 إصابات بحالة خطيرة، وصلت إلى مستشفى دورا الحكومي.

وذكرت أن بين المصابين فتاة أصيبت بجراح حرجة في الرأس أعلن عن وفاتها لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت الشاب نور أبو راس من داخل المحل التجاري الذي يملكه.

واندلعت مواجهات شديدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع إصابتين بالرصاص وعشرات حالات الاختناق بالغاز.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال استخدمت الشبان دروعا بشرية خلال المواجهات المندلعة في دورا