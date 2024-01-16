غزة تحصد رؤوس القادة… جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة اثنين خلال معارك الليلة الماضية

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا بجنوب قطاع غزة.

وأمس الاثنين أكد جيش الاحتلال، إصابة عدد من ضباطه وجنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، قال جيش الاحتلال: إنّ ثمانية عشر ضابطا وجنديا أصيبوا خلال المعارك العنيفة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 524 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أمس الاثنين تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال وسط قطاع غزة وجنوبه، كما قصفت بالصواريخ مستوطنة سديروت.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها أغاروا من أحد الأنفاق على قوة راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة الصفر، وتمكنوا من قتل 5 جنود، في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت استهداف قوة راجلة أخرى بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس أيضا.

وفي ذات المنطقة، قالت القسام إن مقاتليها فجروا عبوة "رعدية" مضادة للأفراد في قوة راجلة تقدمت صوب عين أحد الأنفاق.

وقصفت القسام تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.

وبالتزامن مع ذلك، تدور اشتباكات عنيفة في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، وقد أعلنت كتائب القسام أنها قصفت حشودا للاحتلال شرق البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وللشهر الرابع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى عدوان الاحتلال المستمر على القطاع، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة