حفل فيفا يتوّج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم جائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023.

وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي، قبل أن ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين مع إنتر ميامي