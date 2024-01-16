حفل فيفا يتوّج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم البرازيلي إيدرسون يتفوق على بونو ويتوّج بـ الحارس الأفضل في العالم النجم الكروي ميسي على رأس تشكيلة الأحلام لأفضل 11 لاعباً في العالم قوات بحرية ضخمة تركية في خليج عدن وبحر العرب.. تفاصيل اشتعال جبهات جديدة غير غزة… الجيش الإسرائيلي يعلن عن وجود مسلحين عند الحدود مع مصر مأرب تعلن عن إتلاف 21 طناً من منتج مشروب الطاقة (كاراباو) المقلد رغم الحصار .. أول مؤسسة خيرية يمنية تنجح بتقديم الإغاثة لأبناء غزة ما سر موقف عُمان الحاد من الهجمات على الحوثيين باليمن؟..تقرير القسام تنقض على قوة صهيونية من مسافة صفر وتكشف مع فعلته بـ 5 جنود في خانيونس مليشيا الحوثي تشييع مايزيد على 40 صريعاً من عناصرها في عدد من المحافظات
نال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم جائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023.
وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.
وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي، قبل أن ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين مع إنتر ميامي