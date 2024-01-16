حفل فيفا يتوّج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم البرازيلي إيدرسون يتفوق على بونو ويتوّج بـ الحارس الأفضل في العالم النجم الكروي ميسي على رأس تشكيلة الأحلام لأفضل 11 لاعباً في العالم قوات بحرية ضخمة تركية في خليج عدن وبحر العرب.. تفاصيل اشتعال جبهات جديدة غير غزة… الجيش الإسرائيلي يعلن عن وجود مسلحين عند الحدود مع مصر مأرب تعلن عن إتلاف 21 طناً من منتج مشروب الطاقة (كاراباو) المقلد رغم الحصار .. أول مؤسسة خيرية يمنية تنجح بتقديم الإغاثة لأبناء غزة ما سر موقف عُمان الحاد من الهجمات على الحوثيين باليمن؟..تقرير القسام تنقض على قوة صهيونية من مسافة صفر وتكشف مع فعلته بـ 5 جنود في خانيونس مليشيا الحوثي تشييع مايزيد على 40 صريعاً من عناصرها في عدد من المحافظات
فاز البرازيلي إيدرسون مورايس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء (الاثنين) في العاصمة البريطانية لندن.
وتفوّق البرازيلي الدولي إيدرسون في سباق هذه الجائزة على منافسيه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي الحالي وإشبيلية الإسباني السابق.
وقال إيدرسون عقب تسلمه الجائزة «أشكر عائلتي وأصدقائي وكذلك زملائي في الفريق الذين عملوا بإخلاص يومياً وساهموا أيضاً في حصولي على جائزة الأفضل في العالم».
من جهتها, فازت الإنجليزية ماري إيربس بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.
وتفوقت إيربس لاعبة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق الجائزة على كل من كاتا كول حارسة مرمى فريق برشلونة الإسباني، والأسترالية ماكينزي أرنولد لاعبة وِست هام يونايتد الإنجليزي.
وقالت حارسة المرمى بعد تسلم الجائزة «لقد كان عاماً مذهلاً وأشكر كل من ساعدني وجزيل الشكر لزملائي والجهاز الفني في منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد