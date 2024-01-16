البرازيلي إيدرسون يتفوق على بونو ويتوّج بـ الحارس الأفضل في العالم

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 93

فاز البرازيلي إيدرسون مورايس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء (الاثنين) في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوّق البرازيلي الدولي إيدرسون في سباق هذه الجائزة على منافسيه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي الحالي وإشبيلية الإسباني السابق.

وقال إيدرسون عقب تسلمه الجائزة «أشكر عائلتي وأصدقائي وكذلك زملائي في الفريق الذين عملوا بإخلاص يومياً وساهموا أيضاً في حصولي على جائزة الأفضل في العالم».

من جهتها, فازت الإنجليزية ماري إيربس بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

وتفوقت إيربس لاعبة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق الجائزة على كل من كاتا كول حارسة مرمى فريق برشلونة الإسباني، والأسترالية ماكينزي أرنولد لاعبة وِست هام يونايتد الإنجليزي.

وقالت حارسة المرمى بعد تسلم الجائزة «لقد كان عاماً مذهلاً وأشكر كل من ساعدني وجزيل الشكر لزملائي والجهاز الفني في منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد