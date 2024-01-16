النجم الكروي ميسي على رأس تشكيلة الأحلام لأفضل 11 لاعباً في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعباً في العالم للعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل، والذي أقيم مساء (الاثنين) في العاصمة البريطانية لندن.
وضمّ التشكيل 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كاملاً على النحو التالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).
خط الدفاع: جون ستونز، كايل ووكر، روبن دياز (مانشستر سيتي).
خط الوسط: برناردو سيلفا وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند/ريال مدريد).
خط الهجوم: إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).