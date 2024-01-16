مأرب تعلن عن إتلاف 21 طناً من منتج مشروب الطاقة (كاراباو) المقلد

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أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، اليوم الأثنين، 21 طناً من منتج مشروب الطاقة (كاراباو) المقلد للمنتج الأصلي وجرت عملية الإتلاف بحضور عضو محكمة مأرب الابتدائية القاضي محمد الشاهري ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي وممثل عن الوكيل المعتمد للمنتج.
وأوضح مدير حماية المستهلك بمكتب الصناعة المهندس سليم العضيلي، أن الكمية التي تم إتلافها اليوم جرى ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى المحافظة عقب متابعتها وجمع المعلومات بموجب بلاغ مصلحة الجمارك اليمنية عنها..
مبينا أنه تم تحريز الكميات المتلفة عند ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى القضاء.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تأتي تنفيذا لقرار المحكمة وإشراف قاض منها، وذلك لحماية صحة المستهلك وللحفاظ على حقوق ملكية المنتج الأصلي للوكيل المعتمد.
محذرا التجار من تداول أي سلع غذائية أو استهلاكية أو مشروبات مقلدة أو مهربة دخلت البلاد بطرق غير شرعية.