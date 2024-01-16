رغم الحصار .. أول مؤسسة خيرية يمنية تنجح بتقديم الإغاثة لأبناء غزة

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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رغم تواصل الحصار المفروض على إخواننا في قطاع غزة تمكنت مؤسسة يمنية من كسر هذا الحصار وتقديم المساعدات للآلاف من أبناء القطاع المحاصر . فقد قامت " مؤسسة راسخون لبناء الإنسان " بتنفيذ عدة مشاريع إغاثية في مناطق ومخيمات غزة .

ومنذ بداية ديسمبر كانون الأول الماضي شرعت المؤسسة بتنفيذ مشاريعها الخيرية في غزة بالتنسيق مع جهات خيرية حيث قامت بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية وعددا من العجول وذبحها وتوزيع الوجبات الساخنة لأكثر من 18ألف شخص من النازحين .

كانت تلك مجرد البداية حيث تواصلت أنشطة هذه المؤسسة اليمانية الخيرية لتشمل إضافة إلى توزيع الوجبات الغذائية والخبز الساخن توزيع مساعدات مالية على الجرحى والمصابين .

لقد صنعت المؤسسة الفرحة الحياتية للآلاف من أبناء غزة ورسمت البسمة في وجوههم وأسعدتهم بمشاريعها التي هي هدية من الخيرين لأبناء غزة الصامدة .

وقد أكدت إدارة المؤسسة في تصريح صحفي أنها ستواصل مشاريعها الغذائية في قطاع غزة ، ودعت كل قادر على إغاثة إخواننا في غزة إلى التفاعل مع مشاريعها والتبرع لها وستقوم بإيصال هذه التبرعات لإخواننا في غزة وتوثق أنشطتها بالطرق الموثوقة .

وتقوم المؤسسة بتنفيذ مشاريعها بشكل مستمر في العديد من المناطق اليمنية ، كما للمؤسسة أنشطة ملموسة في مناطق الكوارث في العالم العربي والإسلامي .