القسام تنقض على قوة صهيونية من مسافة صفر وتكشف مع فعلته بـ 5 جنود في خانيونس

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، اشتباكها مع قوة صهيونية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بلاغ عسكري، نشرته الكتائب عبر حسابها على منصة “تلغرام”، قالت: “مجاهدو القسام يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر”.

وأضافت أن مقاتليها “أجهزوا على 5 جنود إسرائيليين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وفي بلاغ عسكري جديد، أعلنت أنها “تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة“.

كما أعلنت أنها “استهدفت قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نشرت مشاهد لأسرى لديها يوجهون رسالة لحكومة إسرائيل، فيما أعلنت عن مقتل أسيرين بقصف للجيش الإسرائيلي على غزة.

ويظهر في الفيديو 3 أسرى يوجهون رسالة لنتنياهو بعنوان “نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت”.

وأعلنت الكتائب مقتل الأسيرين الإسرائيليين، يوسي شرعابي وتايس فريسكي، في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.