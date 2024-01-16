القسام تنقض على قوة صهيونية من مسافة صفر وتكشف مع فعلته بـ 5 جنود في خانيونس مليشيا الحوثي تشييع مايزيد على 40 صريعاً من عناصرها في عدد من المحافظات الاشتراكي اليمني: الهجوم الأمريكي والبريطاني "عدوان سافر على سيادة اليمن الحكومة الشرعية توجه طلباً فورياً للمجتمع الدولي بشأن الحوثيين هل تنجح الضربات الامريكية في ردع الحوثيين وماهو الخيار غير المطروح لدى الولايات المتحدة وشركائها في التحالف قيادي منشق عن جماعة الحوثي يكشف عن الحل الوحيد للردع الفاعل للحوثيين في البحر الأحمر ويحذر من دعم دولي للميلشيا بطل مسلسل “صراع العروش” يتضامن مع الفلسطينيين اتّحاد علماء المسلمين.. وفدنا سيدخل غزّة حتى لو كان الثمن الشهادة تقرير: المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بغزة سيغادر منصبه استقبال حافل لفريق جنوب إفريقيا القانوني في جوهانسبرغ
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، اشتباكها مع قوة صهيونية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي بلاغ عسكري، نشرته الكتائب عبر حسابها على منصة “تلغرام”، قالت: “مجاهدو القسام يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر”.
وأضافت أن مقاتليها “أجهزوا على 5 جنود إسرائيليين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.
وفي بلاغ عسكري جديد، أعلنت أنها “تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة“.
كما أعلنت أنها “استهدفت قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نشرت مشاهد لأسرى لديها يوجهون رسالة لحكومة إسرائيل، فيما أعلنت عن مقتل أسيرين بقصف للجيش الإسرائيلي على غزة.
ويظهر في الفيديو 3 أسرى يوجهون رسالة لنتنياهو بعنوان “نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت”.
وأعلنت الكتائب مقتل الأسيرين الإسرائيليين، يوسي شرعابي وتايس فريسكي، في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.