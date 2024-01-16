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مليشيا الحوثي تشييع مايزيد على 40 صريعاً من عناصرها في عدد من المحافظات

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم في صنعاء وعدد من المحافظات نحو مايزيد على أربعين من قتلاها الذين سقطوا في ظروف مجهولة، بينهم قيادات ينتحلون رتبا عسكرية كبيره..

وقالت مصادر محلية أن القتلى قتلوا في ظروف غامضة بحسب ما نشرت وسائل اعلام تابعة للحوثيين..

وأكدت المصادر أن الخلافات بين الأجنحة الحوثية أدت الى اتساع رقعة التصفيات والاغتيالات خلال الفترة الأخيرة..

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