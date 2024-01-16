القسام تنقض على قوة صهيونية من مسافة صفر وتكشف مع فعلته بـ 5 جنود في خانيونس مليشيا الحوثي تشييع مايزيد على 40 صريعاً من عناصرها في عدد من المحافظات الاشتراكي اليمني: الهجوم الأمريكي والبريطاني "عدوان سافر على سيادة اليمن الحكومة الشرعية توجه طلباً فورياً للمجتمع الدولي بشأن الحوثيين هل تنجح الضربات الامريكية في ردع الحوثيين وماهو الخيار غير المطروح لدى الولايات المتحدة وشركائها في التحالف قيادي منشق عن جماعة الحوثي يكشف عن الحل الوحيد للردع الفاعل للحوثيين في البحر الأحمر ويحذر من دعم دولي للميلشيا بطل مسلسل “صراع العروش” يتضامن مع الفلسطينيين اتّحاد علماء المسلمين.. وفدنا سيدخل غزّة حتى لو كان الثمن الشهادة تقرير: المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بغزة سيغادر منصبه استقبال حافل لفريق جنوب إفريقيا القانوني في جوهانسبرغ
شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم في صنعاء وعدد من المحافظات نحو مايزيد على أربعين من قتلاها الذين سقطوا في ظروف مجهولة، بينهم قيادات ينتحلون رتبا عسكرية كبيره..
وقالت مصادر محلية أن القتلى قتلوا في ظروف غامضة بحسب ما نشرت وسائل اعلام تابعة للحوثيين..
وأكدت المصادر أن الخلافات بين الأجنحة الحوثية أدت الى اتساع رقعة التصفيات والاغتيالات خلال الفترة الأخيرة..