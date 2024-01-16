القسام تنقض على قوة صهيونية من مسافة صفر وتكشف مع فعلته بـ 5 جنود في خانيونس مليشيا الحوثي تشييع مايزيد على 40 صريعاً من عناصرها في عدد من المحافظات الاشتراكي اليمني: الهجوم الأمريكي والبريطاني "عدوان سافر على سيادة اليمن الحكومة الشرعية توجه طلباً فورياً للمجتمع الدولي بشأن الحوثيين هل تنجح الضربات الامريكية في ردع الحوثيين وماهو الخيار غير المطروح لدى الولايات المتحدة وشركائها في التحالف قيادي منشق عن جماعة الحوثي يكشف عن الحل الوحيد للردع الفاعل للحوثيين في البحر الأحمر ويحذر من دعم دولي للميلشيا بطل مسلسل “صراع العروش” يتضامن مع الفلسطينيين اتّحاد علماء المسلمين.. وفدنا سيدخل غزّة حتى لو كان الثمن الشهادة تقرير: المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بغزة سيغادر منصبه استقبال حافل لفريق جنوب إفريقيا القانوني في جوهانسبرغ
اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني الهجوم الأمريكي والبريطاني "عدوان سافر على سيادة اليمن وهي دولة عضو بالأمم المتحدة".
ودعا الحزب الاشتراكي اليمني "الأطراف المتشابكة عسكرياً في البحر الأحمر وباب المندب إلى احترام حرية الملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي، وعدم إلحاق المزيد من الأضرار بالاقتصاد اليمني واقتصاد الدول المطلة على البحر الأحمر".
جاء ذلك في بيان صادر عن عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وامانته العامة، الإثنين 15 يناير/ كانون الثاني، قال فيه إن التدخل الأمريكي البريطاني واستمراره من شأنه "تقويض الجهود التي بذلتها ولا تزال الأمم المتحدة بشأن حل قضايا الصراع في اليمن".