الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني الهجوم الأمريكي والبريطاني "عدوان سافر على سيادة اليمن وهي دولة عضو بالأمم المتحدة".



ودعا الحزب الاشتراكي اليمني "الأطراف المتشابكة عسكرياً في البحر الأحمر وباب المندب إلى احترام حرية الملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي، وعدم إلحاق المزيد من الأضرار بالاقتصاد اليمني واقتصاد الدول المطلة على البحر الأحمر".

جاء ذلك في بيان صادر عن عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وامانته العامة، الإثنين 15 يناير/ كانون الثاني، قال فيه إن التدخل الأمريكي البريطاني واستمراره من شأنه "تقويض الجهود التي بذلتها ولا تزال الأمم المتحدة بشأن حل قضايا الصراع في اليمن".