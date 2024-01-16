الحكومة الشرعية توجه طلباً فورياً للمجتمع الدولي بشأن الحوثيين

الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالبت الحكومة اليمنية، الإثنين، المجتمع الدولي بدعمها، من اجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي برئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية احمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري الاعلام والثقافة معمر الارياني، والمالية سالم بن بريك، لمناقشة الاوضاع المحلية والتطورات الاقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال العام الماضي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الاقليمي، والدولي.

وعرض رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الموقف الاقتصادي الراهن، والمعالجات الحكومية المتخذة لتخفيف وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على تقديم الخدمات الاساسية ودفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة.

واستمع الاجتماع من وزيري الخارجية احمد عوض بن مبارك، والاعلام معمر الارياني الى احاطة بشأن التداعيات المرتبطة بتهديدات الحوثيين للأمن البحري، والسياسات المقترحة لإدارة الازمة على الصعيدين الدبلوماسي والخطاب الاعلامي.

وجدد الاجتماع، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.