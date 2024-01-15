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قيادي منشق عن جماعة الحوثي يكشف عن الحل الوحيد للردع الفاعل للحوثيين في البحر الأحمر ويحذر من دعم دولي للميلشيا

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص
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كشف قيادي منشق عن جماعة الحوثي على الخيار العسكري الفاعل لانهاء تصعيد الحوثيين في جنوب البحر الأحمر والحد من تهديداتهم المتصاعدة لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية .

واعتبر القيادي الحوثي المنشق عن جماعته "علي البخيتي " في منشور له على منصة اكس – رصدها مأرب برس – أن "القصف الجوي الأمريكي ضد الحوثيين لن يجدي نفعًا، وعلى العكس من ذلك، سيقويهم ويضاعف خبراتهم في حروب البحار".

 

وأشار " البخيتي " الى أن إيران وروسيا ستزودان الحوثيين وكل من يختلف مع أمريكا بأسلحة بحرية أكثر فتكًا ودقة" وان الحل الوحيد هو تحالف دولي عربي لإسقاط سلطهم بالشراكة مع حلفاء يمنيين من مختلف التيارات".

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