بطل مسلسل “صراع العروش” يتضامن مع الفلسطينيين

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أعلن صاحب شخصية “تايون لانستر” في مسلسل “صراع العروش”، الفنان البريطاني والتر تشارلز دانس تضامنه التام مع الفلسطينيين، معربا عن موقفه ممّا يجري في غزة الآن، قائلا: “إنّ أعمال الاحتلال الإسرائيلي المتعلّقة بالإبادة الجماعية، التي أوصلتها إلى محكمة العدل الدولية بشكوى من جنوب إفريقيا، يجب أن توضع في سياقها الأوسع”.
وأضاف: “إنّ المشكلة هي احتلال منذ 75 عاما، وحصار لغزة منذ 16 عاما، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة والمستمرّة للقانون الدولي والإنساني”، وفق القدس العربي. وجاءت تصريحات دانس في إطار محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي يحاول الاحتلال نفيه عن نفسه بحجّة الدفاع عن النفس في وجه المقاومة الفلسطينية.
وقدّمت جنوب إفريقيا ملفّا كاملا مدعوما بالأدلة للمحكمة، مطالبة بإجراءات عاجلة لوقف الحرب في غزة، بعد يومين من المرافعات من كلا الطرفين.
وتصرّ دولة الاحتلال على أنّ الحرب في غزة هي أعمال “دفاع عن النفس”، فيما قالت جنوب إفريقيا في الدعوى إنّ ما يحدث في غزة يتجاوز ذلك إلى الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في القطاع. والتر تشارلز دانس ممثل إنجليزي، من مواليد عام 1946، اشتهر بأدائه الشخصيات الصارمة والسلطوية الشريرة.
بدأ مسيرته المهنية على خشبة المسرح مع “شركة شكسبير الملكية” قبل أن ينتقل إلى السينما والتلفزيون.
وفي عام 2006 منحته الملكة إليزابيث الثانية رتبة الإمبراطورية البريطانية لمساهماته في الدراما.