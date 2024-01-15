اتّحاد علماء المسلمين.. وفدنا سيدخل غزّة حتى لو كان الثمن الشهادة 

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي محيي الدين القره داغي، عن تشكيل وفد من الاتحاد برئاسته بهدف الدخول إلى غزة عبر مصر.

وقال القره داغي في تصريحاتٍ لموقع “الجزيرة نت”، أمس الأحد، إنّ الوفد المشكّل سيقوم بالترتيب مع الحكومة المصرية من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وأكّد أنّ هذا الوفد ثمرة مؤتمر غزة الذي عقد في مدينة الدوحة، مضيفا: “حتى لو كلّفنا ذلك الشهادة فهي شرف لنا، وهذا أول إجراء سيتم تطبيقه بعد ترتيب الأمور مع مصر”.

وأضاف أنّه تم الاتفاق على تسيير 100 سفينة دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيا الدول المطلة على البحر المتوسط إلى حمايتها حتى تصل إلى غزة. وأكّد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنّ الاتحاد قام بدور كبير ومهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تُقترف يوميا في حق أهل غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف: “الاتحاد كان له دور مهم في تحريك الشارع الإسلامي، وتنفيذ إضراب عام شاركت فيه شعوب عدد من الدول العربية والإسلامية”، لافتا إلى أنّ مشاريع أخرى لدعم غزة ستُطرح، خلال الأيام القادمة، على دول إسلامية كبرى مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا.

وأشاد الدكتور القره داغي بموقف دولة جنوب إفريقيا بشأن الدعوى التي رفعتها ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، مستنكرا عدم دعم عدد كبير من الدول العربية والإسلامية لهذه الخطوة. وتتّهم الأمم المتحدة ومنظمات دولية، الحكومة الإسرائيلية بأنها ترتكب جريمة حرب باستخدامها تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، وعرقلة جيش الاحتلال عمدا المساعدات الإنسانية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت، حتى اليوم الأحد، 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، 70٪ منهم نساء وأطفال.