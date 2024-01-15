تقرير: المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بغزة سيغادر منصبه

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف مسؤول أمريكي أنّ ديفيد ساترفيلد، المبعوث الخاص للشرق الأوسط بشأن القضايا الإنسانية في غزة، سيترك منصبه في الأسابيع المقبلة، وفق صحيفة “هافينغتون بوست”. قرار رحيل ساترفيلد السفير المتقاعد الذي عيّنه الرئيس جو بايدن، مبعوثا للشؤون الإنسانية في القطاع في هذا التوقيت، يحمل عدة دلالات وفقا للمراقبين السياسيين، في خضم العدوان المستمر على غزة، وفي الوقت الذي تحذّر فيه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من كارثة إنسانية متصاعدة بسبب عدم توفّر المساعادات الإنسانية بشكل كاف.

وتشير تقديرات إلى أنّ تنحّي ديفيد ساترفيلد، الذي يعدّ من أبرز المؤيّدين للكيان، قد يشكّل مؤشّرا واضحا على تحوّل مواقف واشنطن من سياسات الاحتلال المتمسّك باستمرار الحرب، وفي ظل الضغوط الداخلية والخارجية المسلّطة على الرئيس بايدن لانحيازه غير المسبوق لتل أبيب، والغطاء السياسي الذي يوفّره بمجلس الأمن لحكومة نتنياهو بهدف استمرار العمليات العسكرية.

وكانت فترة ولاية ساترفيلد مثيرة للجدل، وفق ما كشفته الصحيفة “الأمريكية”، إذ إنّه اقترح نقل اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى مصر، في محاولة لتسويق مشروع الاحتلال للتهجير القسري، وهي الفكرة التي رفضتها إدارة بايدن علنا، وقوبلت بمعارضة كبيرة من الفلسطينيين والدول العربية. ويشكّك المراقبون في عمل ساترفيلد وحياديته، مشيرين إلى أنّ الفترة التي قضاها في منصبه شهدت انهيارا كبيرا في ظروف سكان غزة، فضلا عن عدم اتّخاذ أيّ مواقف تجاه القصف المستمر لقوات الاحتلال، والذي وصفه الرئيس جو بايدن بأنّه “عشوائي”.

في ديسمبرالماضي ذكرت مصادر صحفية أنّ ساترفيلد يتجاهل دعوات الهيئات الدولية بشأن الوضع الإنساني، كما لم يستجب لطلبات وكالات الإغاثة لعقد اجتماع، لبحث إمكانية تسريع دخول شحنات المساعدات.

وقال ديف هاردن، الذي قاد عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2013 و2013، للصحيفة الأمريكية: “لا أعتقد أنّ الولايات المتحدة كانت فعالة سواء على مستوى السياسة أو على المستوى اللوجستي أو عمليات توصيل المساعدات”.

ومن المرجّح أن يعود ساترفيلد إلى منصبه في معهد بيكر بجامعة رايس -حسب صحيفة “هافينغتون بوست”- دون أن يتّضح إلى الآن ما إذا كان بايدن سيعيّن مبعوثا جديدا للشؤون الإنسانية نظرا إلى الظروف القاسية في غزة.