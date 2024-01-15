استقبال حافل لفريق جنوب إفريقيا القانوني في جوهانسبرغ

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استقبل العشرات من داعمي القضية الفلسطينية في مدينة جوهانسبرغ الفريق القانوني الممثل لجنوب إفريقيا في الدعوى المقامة ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالهتافات والورود لدى وصوله إلى البلاد.

وتجمع العشرات في مطار “أو آر تامبو الدولي” مساء الأحد، وهم يحملون الأعلام ويرددون الشعارات المؤيدة لقضية فلسطين والمنددة بالحرب التي يشنها الكيان على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر. ووثقت مشاهد فيديو الهتافات في بهو المطار بصوت مرتفع “فلسطين حرة، فلسطين حرة”، في حين عبّر بعضهم عن شكرهم لأعضاء الوفد القانوني لما بذلوه من جهد لملاحقة الاحتلال قانونيا.

وأشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بالمرافعات القوية التي قدمها الفريق القانوني لبلاده أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قائلا إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، كما أكد أن الهدف من “فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة”..

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت في 29 ديسمبر الماضي، بدعوى مكونة من 84 صفحة وثقت خلالها بالدلائل القاطعة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان المحتل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة المحكمة بإصدار “أمر فوري” بوقف الحرب، إلى حين البت في القضية.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري، حكما عاجلا يأمر الاحتلال بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية، لأن هذه المسألة قد تستغرق وقتا طويلا..

وتطرق فريق جنوب إفريقيا القانوني، في الدعوى، إلى نية الإبادة الجماعية، من خلال الكشف عن تصريحات موثقة لنتنياهو وباقي القادة العسكريين وشخصيات في الكنيست، واستند الفريق إلى القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على تجريم الإبادة الجماعية ومنع التهجير.

ويتكون الفريق القانوني لجنوب إفريقيا من أساتذة قانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان يترأسهم القاضي السابق في المحكمة الدولية جون لاغارد، كما يضم كذلك أسماء بارزة على غرار المحامية والمناضلة الحقوقية عادلة هاشم، والمحامي الشهير تمبيكا نجكوكايتوبي