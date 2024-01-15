استشهاد جنديين بقصف طائرة مسيرة حوثية شمال محافظة الجوف

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أدى اعتداء حوثي بطائرة مسيرة حوثية إلى استشهاد جنديين من القوات الحكومية شمال محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وذكرت مصادر عسكرية أن مليشيا الحوثي شنت هجوما بالطيران المسير الإيراني على أحد المواقع العسكرية التابعة للواء التاسع حرس حدود في جبهة الجُميشات في محافظة الجوف شمالي منطقة اليتمة.
وأشارت إلى إن الهجوم الحوثي أسفر عن استشهاد جنديين وأصابت آخرين.