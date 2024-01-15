سقوط صاروخ حوثي آخر في منطقة الصبيحة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سقط صاروخ باليستي آخر أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة المشقارة بالصبيحة في مديرية المضاربة راس العارة بمحافظة لحج مساء اليوم، بعد ساعات على سقوط صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية جحاف بمحافظة الضالع في وقت سابق من اليوم.

وكشفت مصادر إعلامية عن نقل جماعة الحوثي صواريخ إلى جبال الضالع الحدودية في مسعى لاستهداف سفن الشحن في البحرين العربي والأحمر وذلك عقب أيام من ضربات أمريكية بريطانية استهدفت مواقع الانقلابيين.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرة مقاتلة أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن باتجاه حاملة الطائرات “يو إس إس لابون” العاملة في جنوب البحر الأحمر. .

وتصاعدت حدة التوتر في الأشهر الأخيرة في البحر الأحمر مع تنفيذ الحوثيين هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة منذ 100 يوم