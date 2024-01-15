استشهاد جنديين بقصف طائرة مسيرة حوثية شمال محافظة الجوف رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع برئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والسياسي والاعلامي سقوط صاروخ حوثي آخر في منطقة الصبيحة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج صورة لمأساة جديدة... وفاة أحد المخفين قسرا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية متأثرا بما تعرض له من تعذيب الدوحة: السفير بادي يناقش مع وزير العمل القطري اوضاع اليمنيين صاروخ حوثي يستهدف سفينة أمريكية والقيادة المركزية الأميركية تصدر بياناً وزارة الدفاع تعقد أول جلساتها لمحاكمة 550 متهما حوثيا منضويا في تنظيم يتزعمه المتهم المحكوم عليه بالاعدام عبدالملك الحوثي فضح كذبة الصناعات الصاروخية الحوثية .. تقرير عسكري يكشف عن ترسانة الحوثيين من الأسلحة الإيرانية المهربة وفاة مغترب يمني في السعودية بحادث عرضي نزيلتان حاولتا الانتحار في السجن المركزي بمحافظة إب .والسبب
سقط صاروخ باليستي آخر أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة المشقارة بالصبيحة في مديرية المضاربة راس العارة بمحافظة لحج مساء اليوم، بعد ساعات على سقوط صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية جحاف بمحافظة الضالع في وقت سابق من اليوم.
وكشفت مصادر إعلامية عن نقل جماعة الحوثي صواريخ إلى جبال الضالع الحدودية في مسعى لاستهداف سفن الشحن في البحرين العربي والأحمر وذلك عقب أيام من ضربات أمريكية بريطانية استهدفت مواقع الانقلابيين.
وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرة مقاتلة أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن باتجاه حاملة الطائرات “يو إس إس لابون” العاملة في جنوب البحر الأحمر. .
وتصاعدت حدة التوتر في الأشهر الأخيرة في البحر الأحمر مع تنفيذ الحوثيين هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة منذ 100 يوم